سیاسة

الهجرة تعلن عودة 469 نازحاً إلى صلاح الدين

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة عودة النازحين صلاح الدين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، عن عودة الوجبة الثانية من النازحين بواقع (469) نازحاً بما يعادل (77) اسرة نازحة من محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وبينت جابرو أن" العدد الكلي للعائدين اصبح (1,016) عائداً بما يعادل (177) اسرة عائدة، اضافة الى شمولهم بمساعدات الاغاثة" .

هذا وجاءت العودة بالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل وكافة الاجهزة والوكالات الامنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر و وحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف