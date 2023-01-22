الهجرة تعلن عودة 469 نازحاً إلى صلاح الدين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، عن عودة الوجبة الثانية من النازحين بواقع (469) نازحاً بما يعادل (77) اسرة نازحة من محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وبينت جابرو أن" العدد الكلي للعائدين اصبح (1,016) عائداً بما يعادل (177) اسرة عائدة، اضافة الى شمولهم بمساعدات الاغاثة" .

هذا وجاءت العودة بالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل وكافة الاجهزة والوكالات الامنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر و وحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة .