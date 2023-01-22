وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تزور إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تزور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وإحلال السلام، روزماري ديكارلو، إقليم كوردستان.

وقالت المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت في تغريدة على حسابها في تويتر، إنه "وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وإحلال السلام، روزماري ديكارلو، اليوم الأحد، إلى العاصمة الاتحادية بغداد".

وأضافت أن "زيارة روزماري إلى العراق ستستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري"، مشيرةً إلى أنها كذلك "ستزور إقليم كوردستان، وستلتقي بقادة الإقليم، إلى جانب عقدها لقاءات ثنائية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية".

وروزماري ديكارلو هي أول امرأة تتولى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

ولدى ديكارلو أكثر من 35 عاماً من الخبرة في مجال الخدمة العامة والأوساط الأكاديمية.

وفي فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت ديكارلو نائبة للممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور.

وتقلدت أيضاً منصب مديرة شؤون الأمم المتحدة في مجلس الأمن القومي في واشنطن العاصمة.

كما عملت رئيسة للجنة الوطنية للسياسة الخارجية الأمريكية وكبيرة الزملاء في معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل العريقة.

وشملت المهام التي تقلدتها ديكارلو أيضاً منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والشؤون الأوروبية الآسيوية.

تخرجت روزماري المولودة في ولاية رود آيلاند الأمريكية في جامعة براون بدرجة البكالوريوس ثم حصلت من نفس الجامعة على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن والأدب واللغات السلافية.

وتجيد ديكارلو، إلى جانب الإنجليزية، التحدث باللغتين الفرنسية والروسية.