الرئيس التركي يحدد موعد إجراء الانتخابات القادمة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تاريخ 14 أيار مايو كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة غرب البلاد.

وقال أردوغان خلال هذا اللقاء الذي نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه "سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 أيار مايو"، مشيراً إلى أنها "ليست انتخابات مبكرة (...) إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار".

ولفت إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يوماً من الموعد، أي في 10 آذار مارس.

أصبح أردوغان رئيساً للوزراء في العام 2003، قبل أن يعدّل الدستور ويصبح "رئيساً" مُنتخباً بالاقتراع العام في العام 2014.

كانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر في 18 حزيران يونيو المقبل لكن مراقبين كثراً توقّعوا تقريب الموعد، قبل أن يلمّح أردوغان هذا الأسبوع لذلك أيضاً.

والأربعاء، لمّح الرئيس التركي إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تُركيا ستجرى في 14 أيار مايو، في ذكرى مرور "73 عاماً" على فوز الحزب الديمقراطي في أول انتخابات حرّة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة الأربعاء "ستوجّه أمّتنا ردّها على تحالف طاولة الستة (المعارض) في اليوم نفسه بعد 73 عاماً".

و"طاولة الستة" تحالف يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان. وحده حزب الشعوب الديمقراطي لم ينضمّ إلى التحالف.

ويتوقّع أن يعلن التحالف المُعارض عن مرشح رئاسي في شباط فبراير.

في 14 أيار مايو 1950، فاز الحزب الديمقراطي الذي أسسه في العام 1946 عدنان مندريس وأنصاره المنشقّون عن حزب مصطفى كمال "أتاتورك"، في الانتخابات قبل أن يُطاح به بعد عشرة أعوام في انقلاب عسكري.

ولطالما شبّه أردوغان نفسه بمندريس، وهو أقيل لفترة من رئاسة بلدية إسطنبول وأودع السجن في تسعينات القرن الماضي.

ويُعدّ تحديد الرابع عشر من أيار مايو موعداً للانتخابات العامة رسالة موجّهة إلى فئة الناخبين المحافظين.