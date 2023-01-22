برشلونة يعزز صدارته بفوزه على خيتافي

أربيل (كوردستان 24)- حقق برشلونة الأهم وعزز صدارته بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-صفر، الأحد، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضغط برشلونة بقوة في بداية المباراة ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف رائع عبر بيدري (35)، لكن مستواه تراجع في الشوط الثاني ولم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

وعزز برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب كأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية في الرياض، موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة موسعاً الفارق مؤقتاً إلى ست نقاط عن النادي الملكي حامل اللقب والذي يحل ضيفاً على أتلتيك بلباو لاحقاً.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي الذي أقام لاعبوه ممراً شرفياً للنادي الكتلوني قبل بداية المباراة تهنئة على تتويجه بكأس السوبر، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر بالخسارة الثالثة توالياً والتاسعة هذا الموسم.

وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس بسبب الإيقاف، وأبقى مدربه تشافي هرنانديس على لاعب وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو على دكة البدلاء.

واحتفل النادي الكتلوني بقائده سيرخيو بوسكيتس الذي تخطى حاجز 700 مباراة بألوانه.

وكانت أول وأخطر فرصة للنادي الكاتالوني إثر تسديدة قوية للدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من خارج المنطقة أبعدها الحارس دافيد سوريا بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (7).

وجرب غافي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس سوريا (30).

ونجح بيدري في افتتاح التسجيل عندما استغل تمريرة عرضية رائعة للبرازيلي رافينيا تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (35).

وهو الهدف الرابع لبيدري في الدوري هذا الموسم.

وأنقذ الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن مرماه من هدف التعادل بتصديه لانفراد بورخا مايورال الذي استغل كرة خاطئة من بيدري (42).

وانتظر برشلونة الدقيقة 85 لتهديد مرمى خيتافي بتسديدة للبديل الدولي العاجي فرانك كيسييه من داخل المنطقة أبعدها الحارس سوريا ببراعة.

وتابع تير شتيغن تألقه وأنقذ مرماه من هدف التعادل بتصديه لرأسية البديل خوانمي لاتاسيا من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية (90+3).