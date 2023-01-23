سیاسة

بينهم امرأة.. السلطات التركية تُحيل المتهمين بجريمة "ماردين" الى المحكمة

author_image سوار أحمد
ترکیا دهوك حادثة ماردين المحكمة

أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان 24 حسن كاكو، ان السلطات التركية أحالت اليوم الاثنين 23 كانون الثاني 2023، ستة متهمين في قضية مقتل مواطنين من محافظة دهوك، في محافظة ماردين، الى المحكمة.

وقُتل يوم الاربعاء، خمسة أشخاص من عائلة واحدة، يتحدّرون من قضاء العمادية بمحافظة دهوك، في هجوم مسلّح على طريق نصيبين- ماردين، كانوا قد سافروا بغرض العلاج.

وقال مراسل كوردستان 24، انه وبعد أربعة أيام من اعتقالهم، قامت السلطات التركية بتحويل المتهمين الى المحكمة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان أحد المتهمين الستة، كان امرأة.

وأثارت هذه الجريمة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت ردود أفعال وادانات شعبية وحكومية واسعة.

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الهجوم الدموي بشدة، داعيا في الوقت نفسه الدولة التركية الى كشف أسباب الجريمة في أسرع وقت ممكن، وتقديم الجناة إلى العدالة.

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