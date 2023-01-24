ریاضة

محمد ناصر شكرون ممثلاً لاتحاد الكرة في انتخابات اتحاد غرب آسيا

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ممثل إتحاد الكرة
ممثل إتحاد الكرة
العراق

أربیل (كوردستان 24 )- اختار اتحاد كرة القدم عضو المكتب التنفيذي محمد ناصر شكرون ممثلاً له في انتخابات اتحاد غرب آسيا التي ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان بعد غدٍ الخميس.

وقال شكرون في تصريح خص به صحيفة(الصباح) إنه "سيسافر اليوم الثلاثاء إلى الأردن للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا الخاص بانتخاب لجنة جديدة للسنوات الأربع المقبلة".وأضاف:" أنه سيعمل على ضمان تواجد عراقي فاعل ومؤثر في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، وكذلك في بقية اللجان الفرعية الأخرى".

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