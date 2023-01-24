في ظل وجود 92 مكتبة.. إقليم كوردستان أقل رقابة وأكثر حرية في نشر الكتب

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، إن حكومة الإقليم تتعامل وفق مبادئ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير في إصدار الكتب، مؤكدةً أنها لم تفرض أية رقابة على عمليات كتابة وطباعة ونشر الكتب، شريطة ألا تؤدي إلى الإخلال بالأمن المجتمعي.

وأضافت الدائرة في بيان تلقته كوردستان 24، أن "عملية نشر الكتب تتطور وتنشط في إقليم كوردستان"، مشيرةً إلى أن "الإقليم يعتبر سوقاً ثقافية متصاعدة، مما جعل المكتبة الكوردية أكثر ثراءً واكتمالاً".

وأكدت أنه "وفقاً للقانون يجب على أي شخص أو مؤسسة أو مركز يرغب في نشر الكتب أن يحصل أولاً على رقم إيداع من خلال المديرية العامة للمكتبات العامة في إقليم كوردستان، والتي لها ثماني مديريات عامة في (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، رابرين، زاخو، سوران).

وقال مدير عام المكتبات العامة في إقليم كوردستان دياري عزيز لموقع الحكومة الرسمي، إن "المؤسسات والمراكز والمؤلفون بشكل عام الذين يحصلون على رقم إيداع من المديرية العامة لن يواجهوا أية مشاكل".

وأضاف أنه "تم اعتماد إجراءات بسيطة لا تتطلب سوى بعض المعلومات الأولية فقط، مثل اسم المؤلف والمترجم والمطبعة ونسخة من المنشور ومن ثم يتم منحه رقم إيداع ينبغي طباعته بين دفتي الكتاب".

وأكد عزيز أنه "لا توجد رقابة في إقليم كوردستان تمنع إصدار أرقام إيداعية للكتب، ولكن إذا كان الكتاب لا يتفق مع مبادئ الدين والبلد والمجتمع والحقائق التاريخية فنحن نبلغ وزارة الثقافة فقط وهم يقومون بتقييمه من خلال لجنة تتخذ قرارها وفقاً للتعليمات، ورغم ذلك فخلال العامين الماضيين لم يتم رفض أي كتاب".

وأشار مدير عام المكتبات العامة في الإقليم إلى أنه "يتلقى أكثر من 5 آلاف كتاب بجميع اللغات أرقاماً إيداعية سنوياً"، مشدداً على أنه "قدمنا أرقاماً إيداعية للمكونات الأخرى أيضاً مثل الكلدان والآشوريين والأرمن لتسهيل عملهم، وهذا إنجاز تحقق عقب حصوله على الموافقة من قبل الوزارة".

وأشارت الدائرة إلى أن "هناك 92 مكتبة في إقليم كوردستان تابعة للمديرية العامة للمكتبات العامة، تضم 858 ألفاً و951 كتاباً (أربيل 30 مكتبة تضم 276 ألفاً و866 كتاباً، والسليمانية 26 مكتبة تضم 350 ألفاً و984 كتاباً، ودهوك 8 مكتبات تضم 74 ألف كتاب، وحلبجة 6 مكتبات تضم 32 ألفاً و689 كتاباً، وإدارة رابرين المستقلة 12 مكتبة تضم 39 ألفاً و689 كتاباً، وإدارة كرميان المستقلة 10 مكتبات تضم 84 ألفاً و493 كتاباً).

وبيّنت أنه "خلال السنوات الثلاث للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان كانت الإحصاءات" على النحو التالي:

أولاً: عدد الزوار بلغ 155 ألفاً و697 شخصاً (أربيل 32 ألفاً و658 شخصاً، والسليمانية 93 ألفاً و992 شخصاً، ودهوك 13 ألفاً و25 شخصاً، وحلبجة 6 آلاف و540 شخصاً، وكرميان ألف و784 شخصاً، ورابرين 7 آلاف و698 شخصاً).

ثانياً: بلغ عدد أرقام الإيداع الممنوحة 9 آلاف و331 رقماً بحسب المحافظات على النحو التالي (أربيل 3 آلاف و984 رقماً، والسليمانية 3 آلاف و360 رقماً، ودهوك ألف و987 رقماً).