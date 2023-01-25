مسرور بارزاني يوجه بتقديم المزيد من التسهيلات لمشاريع الاستثمار الأجنبي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، هيئة الاستثمار إلى تقديم المزيد من التسهيلات لمشاريع الاستثمار الأجنبي في الإقليم.

وقالت هيئة الاستثمار في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "أجرى رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان محمد شكري، وبرفقة محافظ أربيل أوميد خوشناو، والقنصل العام لفرنسا أوليفي ديكوتيني، ونائب القنصل السعودي خالد الشمري، زيارة إلى معمل (صافي دانون) في أربيل".

وأضاف البيان أن "معمل (صافي دانون) هو استثمار مشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة فرنسا، ومنذ العام 2014، تسوق منتجات المعمل في إقليم كوردستان، وباقي المحافظات العراقية".

وأكد أنه "تأتي هذه الخطوة بعد مشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، حيث التقى بالعديد من الشخصيات السياسية والاقتصاديين ورجال الأعمال وكبار شخصيات البلدان المشاركة".

وشدد البيان على أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان وجه هيئة الاستثمار والمؤسسات المعنية في الإقليم، بالتحقق من أوضاع المستثمرين وزيارتهم ومعالجة المشاكل التي تواجه أعمالهم".

وتمتلك شركة (صافي دانون) في إقليم كوردستان مشروعاً للصناعات الغذائية، وهو مشروع استثماري، تم ترخيصه من قبل هيئة الاستثمار في العام 2013، ونسبة الأيادي العاملة المحلية في المشروع تشكل 75 في المئة.