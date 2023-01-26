بايدن يعلن تزويد كييف بدبابات أبرامز وزيلينسكي يعتبر القرار "خطوة مهمة لتحقيق النصر"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، عن إرسال 31 دبابة من طراز إم 1 أبرامز إلى أوكرانيا وقال إن الدبابات الغربية التي قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفي مقدمهم ألمانيا، تزويد كييف بها للتصدي للهجوم الروسي "لا تشكل تهديدا هجوميا لموسكو".

من جهته رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار نظيره الأمريكي معتبرا حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبابات الثقيلة المتطورة "خطوة مهمة لتحقيق النصر النهائي".

وقال بايدن في خطاب متلفز إن بلاده ستقدم لكييف 31 دبابة أبرامز التي تعتبر أحد أقوى الأسلحة وأكثرها تطورا في الجيش الأمريكي.

وقبيل ساعات من خطاب بايدن، كان قد صرح المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده وافقت على إرسال 14 دبابة ليوبارد-2 الى أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات بالبيت الأبيض، قائلا إن الدبابات ضرورية لمساعدة الأوكرانيين "على تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة"

من جهته رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار نظيره الأمريكي جو بايدن تزويد كييف بدبابات أبرامز، معتبرا حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبابات الثقيلة المتطورة "خطوة مهمة لتحقيق النصر النهائي".