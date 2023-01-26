سیاسة

عادل: حكومة كوردستان تطمئن موظفي الدولة في الاستمرار بدفع رواتبهم

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المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل
المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل
کوردستان جوتيار عادل حكومة إقليم كوردستان المحكمة الاتحادية العليا

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن الحكومة ستستمر في دفع الرواتب لجميع موظفي الإقليم.

وقال عادل في تصريحٍ صحفي، "نؤكد لشعبنا أن حكومة كوردستان ستوّزّع رواتب موظفيها، كما فعلت في السابق، عندما أرسلت بغداد خلال 14 شهراً مبلغ 200 مليار دينار لمرتين فقط".

وأضاف "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بتوزيع الرواتب، حسب قدرتها المالية".

وبشأن قرار المحكمة الاتحادية، اعتبر عادل أن القرار "لا يستند إلى أي مبدأ دستوري، وهذا القرار ليس فقط ضد مصالح شعب إقليم كوردستان، وإنما هو ضد مصالح الشعب العراقي كافة، وحكومة الإقليم أيضاً أكدت على هذا الأمر".

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