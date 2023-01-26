سیاسة

نيجيرفان بارزاني وأردوغان يبحثان الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعراق

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان"
author_image أحمد حاجي
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
کوردستان نيجيرفان بارزاني أردوغان أربيل أنقرة العلاقات الثنائية الطاقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته كوردستان 24، "وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 26 كانون الثاني 2023، في زيارة إلى أنقرة واجتمع مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان خاصة بعد مباشرة الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة مهامها، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، وفرص تعاون العراق وإقليم كوردستان مع تركيا في مجال الطاقة".

وأكد الجانبان حسبما جاء في البيان "على الرغبة الثنائية في تعزيز علاقات إقليم كوردستان وتركيا في المجالات كافة وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والإفادة من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان وبين تركيا في مجال الطاقة لملء الفراغ والحاجة الحالية في العالم وخاصة أوروبا في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي".

وشكل جانب آخر من اللقاء "أهمية توطيد تعاون وتنسيق العراق وإقليم كوردستان مع تركيا لحماية أمن الحدود، وأحدث تطورات الحرب ضد الإرهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا، وأوضاع المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك".

454

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف