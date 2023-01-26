نيجيرفان بارزاني وأردوغان يبحثان الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته كوردستان 24، "وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 26 كانون الثاني 2023، في زيارة إلى أنقرة واجتمع مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان خاصة بعد مباشرة الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة مهامها، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، وفرص تعاون العراق وإقليم كوردستان مع تركيا في مجال الطاقة".

وأكد الجانبان حسبما جاء في البيان "على الرغبة الثنائية في تعزيز علاقات إقليم كوردستان وتركيا في المجالات كافة وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والإفادة من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان وبين تركيا في مجال الطاقة لملء الفراغ والحاجة الحالية في العالم وخاصة أوروبا في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي".

وشكل جانب آخر من اللقاء "أهمية توطيد تعاون وتنسيق العراق وإقليم كوردستان مع تركيا لحماية أمن الحدود، وأحدث تطورات الحرب ضد الإرهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا، وأوضاع المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك".