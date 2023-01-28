صحة وبیئة

الأنواء الجوية: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم السبت عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة أن "طقس البلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً ويتحول تدريجيا الى غائم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن منها ليلا كما تتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة 18، النجف الأشرف و البصرة وبابل 19، أربيل والموصل 14 ، السليمانية 10، الديوانية والناصرية والمثنى 20".

وأضاف البيان، أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة كما تتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".

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