فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة دون 23 عاماً في العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم السبت، 28 كانون الثاني 2023 فتح باب استقبال طلبات المشاركة في النسخة الرابعة، لبطولة دون 23 عاماً، والمحددة بمواليد عام 2001 في العراق خلال شهر حزيران المقبل.

وذكر بيان للاتحاد، تلقته وكالة الأنباء العراقية واع، أنه " تم مخاطبة الاتحادات الأهلية كافة، لإخطارها بتثبيت مكان وموعد النسخة الرابعة، من البطولة رسمياً، بحيث تقام في العاصمة بغداد وأربيل، خلال أيام FIFA، للفترة من 12 ولغاية، 20 من حزيران المقبل" مشيرا إلى أنه "تم تعميم نماذج تأكيد المشاركة وفتح باب استقبالها حتى نهاية شهر شباط المقبل".

وأضاف البيان، أن "اتحاد غرب آسيا منح العراق حق الاحتفاظ باستضافة النسخة الرابعة، بعدما تقرر نقل النسخة الثالثة إلى المملكة العربية السعودية التي استضافت النسخة الأخيرة".

وتأتي إقامة البطولة الرابعة في العراق، امتداداً لسلسلة من بطولات لاتحاد غرب آسيا، كانت جرت تحت ضيافة الاتحاد العراقي، الذي سبق واستضاف عام 2021 بطولة الشباب الثانية، التي توزعت مبارياتها بين مدينتي البصرة وأربيل، وجرى اختتامها في العاصمة بغداد، وقبل ذلك استضافت مدينتنا كربلاء وأربيل، منافسات بطولة الرجال التاسعة، عام 2019.

ونجح الاتحاد العراقي، قبل أسبوعين باستضافة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة، وشهدت نجاحات إدارية وتنظيمية وجماهيرية.