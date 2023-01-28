الخارجية العراقية تدين الهجوم على مخيم جنين

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، اقتحام الجنود الإسرائيليين لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان تلقته كوردستان 24، إن "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، تدين اقتحام الإحتلال الصهيونيّ لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين، والذي أسفر عن إستشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين".

وأضاف أن "الوزارة تؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها".

وتابع: "ونجدّدُ موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة".