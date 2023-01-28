نتنياهو يتعهّد برد "قوي وسريع ودقيق" على هجومي القدس

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، باتّخاذ إجراءات قوية وسريعة بعد هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية وأسفر أحدهما عن سقوط سبعة قتلى.

وقال نتانياهو في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه قبيل اجتماع للقادة الأمنيين "سيكون ردنا قوياً وسريعاً ودقيقاً.. لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وأفاد مراسل كوردستان 24، مساء الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار في معبد يهودي بالقدس.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون في الهجوم الذي وصفته الشرطة بأنه "حادث إرهابي".

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وقال مراسل كوردستان 24، إن ثلاثة مصابين على الأقل في حالة خطرة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن قوات الأمن قتلت المهاجم.