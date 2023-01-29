محافظ أربيل : لن نسمح باستيراد الادوية خارج الضواب والتعليمات العلمية لاي جهة كانت

أربيل (كوردستان 24 ) - عقد إجتماع خاص في ديوان محافظة أربيل حول الرقابة التجارية والسيطرة النوعية للاغذية والادوية .

وأعلنت إدارة محافظة أربيل اليوم الاحد 29 كانون الثاني 2023 في بيان أن محافظ أربيل أوميد خوشناو عقد إجتماعا خاصا وبحضور ممثل مكتب رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني وممثل قسم التنسيق والتدقيق في مجلس وزارء الاقليم حول الرقابة التجارية والسيطرة النوعية للاغذية والادوية .

وقال محافظ أربيل إن هدف حكومة أقليم كوردستان الحفاظ على نوعية الادوية وحماية سلامة المواطنين لذلك نسعى الى توفير أفضل أنواع الادوية في محافظات أقليم كوردستان .

واشار خوشناو ، لن نسمح لاي شخص أو جهة أن يقوم باستيراد الادوية خارج الضوابط والتعليمات العلمية والقانونية ،مشددا على اللجان المختصة بمتابعة الاسواق وتشديد فرق الرقابة التجارية في جميع المجالات والاماكن .

وأضاف محافظ أربيل أوميد خوشناو أنه سيتم فرض أشد العقوبات على من يخالف هذه الضواب أو عند كشف الاغذية المنتهية الصلاحية لان حياة المواطن لدينا اولوية وأهم من كل شي .