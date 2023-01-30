سیاسة

القوات الأمنية تعتقل 5 مطلوبين بعملية نوعية في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق الاستخبارات كركوك اعتقال مطلوبين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يوم الأحد، القبض على 5 أشخاص مطلوبين بعملية نوعية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها لمتابعة وملاحقة العناصر الإرهابية، ووفقاً لمعلومات استخبارية ونتائج التحقيق مع الإرهابيين الملقى القبض عليهم ومذكرات القبض الصادرة عن القضاء".

وأفاد البيان بأن الجهود اثمرت "عن القبض على 5 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، أحدهم عمل في مايسمى ديوان الحسبة وديوان العسكر لدى داعش الإرهابي".
وأضافت الوكالة، أنه "من خلال التحقيق، تبيَّن قيام أحدهم بتقديم الدعم للإرهابيين من خلال تجهيزهم بالطعام والألبسة واستطلاع المناطق وتزويدهم بالمعلومات".
وتابعت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف