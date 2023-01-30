القوات الأمنية تعتقل 5 مطلوبين بعملية نوعية في كركوك

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يوم الأحد، القبض على 5 أشخاص مطلوبين بعملية نوعية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها لمتابعة وملاحقة العناصر الإرهابية، ووفقاً لمعلومات استخبارية ونتائج التحقيق مع الإرهابيين الملقى القبض عليهم ومذكرات القبض الصادرة عن القضاء".

وأفاد البيان بأن الجهود اثمرت "عن القبض على 5 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، أحدهم عمل في مايسمى ديوان الحسبة وديوان العسكر لدى داعش الإرهابي".

وأضافت الوكالة، أنه "من خلال التحقيق، تبيَّن قيام أحدهم بتقديم الدعم للإرهابيين من خلال تجهيزهم بالطعام والألبسة واستطلاع المناطق وتزويدهم بالمعلومات".

وتابعت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم".