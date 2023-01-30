سیاسة

السفارة الأمريكية لدى أنقرة تحذّر رعاياها من احتمال وقوع هجمات إرهابية في اسطنبول

author_image سوار أحمد
ترکیا السفارة الأمريكية أنقرة تحذير هجمات

أربيل (كوردستان24)- حذرت السفارة الأمريكية في تركيا اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات إرهابية في مدينة اسطنبول.

وأصدرت السفارة الأمريكية، بيانا طلبت فيه من مواطنيها، توخي الحذر واليقظة من احتمال وقوع هجمات إرهابية في تركيا.

وجاء في التحذير الذي نشر على موقع السفارة: " تحذر الحكومة الأمريكية مواطنيها من هجمات انتقامية إرهابية محتملة وشيكة على الكنائس والمعابد والبعثات الدبلوماسية في اسطنبول أو غيرها من الأماكن التي يرتادها المواطنون الغربيون. ونطلب بشكل خاص توخي الحذر في مناطق اسطنبول بيوغلو، وغالاتا، وتقسيم، واستقلال".

وأشارت السفارة في بيانها، إلى أن هذه الرسالة "هي تحديث لتحذير 27 يناير 2023 بشأن حوادث حرق القران في أوروبا".

كما حذرت السفارة الفرنسية من احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد الأجانب في تركيا.

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