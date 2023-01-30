المرصد السوري : مقتل سبعة أشخاص في غارة على "قافلة للميليشيات الإيرانية"

أربيل (كوردستان 24 ) - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن سبعة أشخاص قتلوا في غارة "مجهولة" استهدفت ليل الأحد الإثنين "قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية" شرق سوريا كانت تنقل أسلحة إيرانية، بحسب نفس المصدر الذي أوضح بأن من بين القتلى أشخاص يحملون جنسيات غير سورية.

ووفقا للمرصد السوري قُتل سبعة أشخاص في غارة شنتها "طائرات مجهولة" استهدفت ليل الأحد الإثنين 29/30 كانون الثاني "قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية" في شرق سوريا فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى الى تدميرها، وفق ما ذكر صباح الاثنين 29 كانون الثاني المرصد السوري لحقوق الانسان، لافتا إلى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.

وأحصى المرصد مقتل "سبعة من سائقي الشاحنات ومرافقيهم من جنسيات غير سورية"، في الغارة التي استهدفت الشاحنات في ريف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.