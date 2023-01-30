17 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 جريحا في انفجار داخل مسجد في باكستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن متحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور بشمال غرب البلاد اليوم الاثنين، مقتل 17 شخصا على الأقل في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية.

وقع الانفجار أثناء صلاة العصر في مدينة بيشاور القريبة من أفغانستان.

وانهار جزء من سقف المسجد وجدار، وكان ناجون مضرجون بالدماء يحاولون الخروج بصعوبة بين الركام فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجثث، حسبما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان لوكالة فرانس برس إنه "وضع طوارئ".

وأكد أن المستشفى تلقى 17 جثة فيما حالة عدد من الجرحى وعددهم 80 حرجة.

وقالت الشرطة إن العديد من المصلين ما زالوا داخل المسجد، مؤكدة القيام بعمليات بحث حثيثة للعثور على ناجين.