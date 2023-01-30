سیاسة

17 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 جريحا في انفجار داخل مسجد في باكستان

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط باكستان انفجار 17 قتيل

أربيل (كوردستان24)- أعلن متحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور بشمال غرب البلاد اليوم الاثنين، مقتل 17 شخصا على الأقل في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية.

وقع الانفجار أثناء صلاة العصر في مدينة بيشاور القريبة من أفغانستان.

وانهار جزء من سقف المسجد وجدار، وكان ناجون مضرجون بالدماء يحاولون الخروج بصعوبة بين الركام فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجثث، حسبما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان لوكالة فرانس برس إنه "وضع طوارئ".

وأكد أن المستشفى تلقى 17 جثة فيما حالة عدد من الجرحى وعددهم 80 حرجة.

وقالت الشرطة إن العديد من المصلين ما زالوا داخل المسجد، مؤكدة القيام بعمليات بحث حثيثة للعثور على ناجين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف