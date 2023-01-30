سیاسة

منظمة بارزاني الخيرية توزع 300 ألف لتر من النفط الابيض على العوائل المحتاجة

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 )- وزعت منظمة بارزاني الخيرية في حدود إدارة سوران المستقلة 300 ألف لتر من النفط الابيض على العوائل ذات الدخل المحدود  .

وقال هلكورد نجيب المشرف الادراي على إدارة  سوران المستقلة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ، إن منظمة بارزاني الخيرية وضمن مشاريعها المتواصلة بمساعدة الفقراء والمحتاجين قامت بحملة توزيع المئات من اللترات من مادة النفط الابيض على العوائل  الفقيرة والمحتاجة ضمن  إدارة سوران .

ووفقا لتصريح هلكورد فان منظمة بارزاني الخيرية وزعت أكثر من 300 لتر من النفط الابيض على أكثر من ألف  عائلة محتاجة ضمن حدود إدارة سوران المستقلة .

من جانبه قال موسى أحمد رئيس منظمة بارزاني الخيرية إن عملية توزيع مادة النفط الابيض من قبل المنظمة تاتي ضمن عملية توزيع مليونين لتر من النفط على 20 ألف عائلة محتاجة في عموم محافظات أقليم كوردستان والادارات المستقلة في الاقليم .

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