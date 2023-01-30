مباراة الثأر.. قرعة نصف نهائي الكأس تضع ريال مدريد بمواجهة برشلونة

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أجريت، اليوم الإثنين، عن مواجهة قوية تجمع قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وأوساسونا، حيث سيكون هذا الدور من مباراتي ذهاب وإياب.

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة برصيد 31 لقباً، مقابل 23 لقباً لبلباو و19 لقباً لريال مدريد، فيما لايزال أوساسونا هو الوحيد من بين هذه الفرق الأربعة الذي لم يسبق له الفوز باللقب.

كما سيلاقي أتلتيك بيبلباو في ذات الدور، أوسا

سونا الذي يبحث عن أول ألقابه في البطولة.

وتأهل فريق ريال مدريد إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" بنتيجة 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

بينما تأهل أوساسونا إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1.

فيما تأهل برشلونة بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف، فيما صعد أتلتيك بلباو على حساب فالنسيا بالفوز بنتيجة 3-1.

ستُقام منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بنظام مباريات الذهاب والإياب، على عكس الأدوار السابقة.

وستُقام مباريات الذهاب في يومي 8 و9 فبراير، بينما تقام مباريات الإياب في يومي 1 و2 مارس المقبل، بينما تقام مباراة النهائي يوم 6 مايو المقبل.