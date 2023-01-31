أنواء العراق: أمطار رعدية وثلوج خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية، كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن المتفرقة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".