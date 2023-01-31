وزير الهجرة تعلن عودة 231 نازحاً إلى سنجار

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، 31 كانون الثاني 2023 عن عودة 231 نازحاً الى سنجار.

وقالت جابرو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "231 نازحاً، أي بما يعادل 39 أسرة نازحة عادت طوعياً من مخيم بيرسيفي 1 في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافت أن "العودة جاءت بعد أخذ جميع الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودتهم بالتعاون مع مركز تنسيق الأزمات المشتركة الـ (JCC) في إقليم كردستان ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)".