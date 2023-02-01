القنصل الأمريكي يؤكد ترحيب بلاده لحل الخلافات بين "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان إيرفن هيكس جونيور، اليوم الأربعاء، ترحيب بلاده ومساندتها لحل الخلافات بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع قبل ظهر اليوم الأربعاء مع القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان إيرفن هيكس جونيور".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا خلال الاجتماع المستجدات السياسية الأخيرة التي شهدها إقليم كوردستان ولقاءات واجتماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني".

وعبّر القنصل الأمريكي "عن ترحيب بلاده ومساندتها للحوار ولجهود حل الخلافات بين الجانبين"، مؤكداً أن "أمريكا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "عملية الإصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة شكلت محوراً آخر للاجتماع"، حيث أكد نيجيرفان بارزاني "على مواصلة العملية وعلى أهمية إنجاحها شاكراً مساعدة أمريكا ودعمها في هذا السياق"، حيث استعرض "إيرفن هيكس جونيور تركيز بلاده واهتمامها بهذه العملية وتسريعها".

وناقش الاجتماع كذلك "مشاكل أربيل وبغداد، والإعدادات الجارية لزيارة وفد تجاري أمريكي إلى إقليم كوردستان، ومسائل حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين".