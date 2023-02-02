الكونكرس الامريكي : يجب أن لاندعم الانظمة التي تضطهد المواطنين

أربيل (كوردستان 24 ) - قال بنجامين رئيس الكونكرس الامريكي ، من المهم أن يلعب الكونكرس دورا مهما في إيجاد حرية دينية وعدم دعم تلك الانظمة التي تضطهد المواطنين.

وتابع ليروي كينكريج بنجامين رئيس الكونكرس الامريكي في تصريح لكوردستان 24 التي شاركت في قمة حرية الاديان المنعقد في واشنطن :" أعتقد من المهم أن يلعب الكونكرس دورا مؤثرا في إيجاد أرضية للحرية الدينية ,ان يدعم الجهات التي تعمل من أجل حرية الاديان .

كما أكد بنجامين على العمل من خلال برامج خاصة تدعم حرية الاديان ، وعلينا أن لا نعدم تلك الانظمة التي تضطهد المواطنين .