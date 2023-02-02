سیاسة

الكونكرس الامريكي : يجب أن لاندعم الانظمة التي تضطهد المواطنين

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الكونكرس الامريكي
رئيس الكونكرس الامريكي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قال بنجامين رئيس الكونكرس الامريكي ، من المهم أن يلعب الكونكرس دورا مهما في إيجاد حرية دينية وعدم دعم تلك الانظمة التي تضطهد المواطنين.

وتابع ليروي كينكريج بنجامين رئيس الكونكرس الامريكي في تصريح لكوردستان 24 التي شاركت في  قمة حرية الاديان  المنعقد في واشنطن :" أعتقد من المهم أن يلعب الكونكرس دورا مؤثرا في إيجاد أرضية للحرية الدينية ,ان يدعم الجهات التي تعمل من أجل حرية الاديان .

 كما أكد  بنجامين على العمل من خلال برامج خاصة تدعم حرية الاديان ، وعلينا أن لا نعدم تلك الانظمة التي تضطهد المواطنين .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف