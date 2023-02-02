التربية تعتزم افتتاح مدارس لأبناء الجالية العراقية في دولٍ أوروبية

أربيل (كوردستان 24)- تسعى وزارة التربية العراقية، لافتتاح مدارس لها في دولٍ أوروبية مطلع عام 2024 المقبل، لأبناء الجالية هناك.

يأتي ذلك، ضمن خطة أعدتها الوزارة لتوفير التعليم لأبناء الجالية العراقية ومتابعة الوضع التربوي لهم في دول المهجر، بحسب ما أكّده الوكيل الإداري في الوزارة فلاح القيسي.

وقال في تصريحٍ صحفي، الخميس، سيتم "تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم التعليم خارج العراق، للنهوض بواقعه وتجاوز أي إشكالات أو معوقات تحول دون تطوره أو تحقيق أهدافه".

وأكّد القيسي أن الدراسة في تلك المدارس ستكون عن طريق دفع رسوم وليس بالمجان.