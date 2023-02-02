وزيرالدفاع الاوكراني : روسيا حشدت أكثر من 500 ألف جندي على الحدود إستعدادا لهجوم واسع

أربيل (كوردستان 24 ) - تخطط روسيا لشن هجوم كبير بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، بحسب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف.

وكشف ريزنيكوف في حديثه لقناة "بي إف إم" الفرنسية، أن القوات الأوكرانية تخشى من مناورة عسكرية جديدة واسعة النطاق مع اقتراب ذكرى بداية الغزو الذي انطلق في 24 فبراير من العام الماضي.

وتوقع وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الروسية ستحاول الهجوم من محورين: "من دونباس أو من الجنوب"، مضيفا أن كييف تستعد لهذا السيناريو.

وفي إشارة إلى تعبئة روسيا لـ 300 ألف جندي مجند في سبتمبر من العام الماضي، زعم المسؤول العسكري أن الأرقام على الحدود تشير إلى أن الحجم الحقيقي قد يكون أقرب إلى 500 ألف.

وقال ريزنيكوف: "نحن لا نقلل من شأن عدونا"، مضيفا "أعلنوا رسميا عن 300 ألف، لكن عندما نرى القوات على الحدود، وفقا لتقديراتنا، يكون العدد أكبر بكثير".

في سياق متصل، كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، أن القوات الروسية تحاول تحقيق مكاسب يمكن أن تظهرها في ذكرى غزوها في فبراير.

وأشار زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، إلى الزيادة الكبيرة في العمليات الهجومية بالجبهة الشرقية.