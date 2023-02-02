مؤسسة بارزاني الخيرية: الأخبار والتصريحات المضللة لن تثنينا عن مواقفنا الإنسانية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الخميس، أن الأخبار والتصريحات المضللة لن تثنينا عن مواقفنا في خدمة الإنسانية، مشيرةً إلى أنها تشجعنا أكثر على تقديم مزيدٍ من الخدمات للبشرية جمعاء.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة بارزاني الخيرية حصلت كوردستان 24 على نسخة منه، أنه "مع مجيء موجات البرد والثلوج والأمطار، في عموم إقليم كوردستان، كما دأبت عليه مؤسسة بارزاني الخيرية سنوياً، فإنها بدأت في 30/1/2023 بالإعلان عن حملة لتوزيع مليوني لتر من النفط الأبيض على 20 ألف عائلة محدودة الدخل في مدن وقرى كوردستان".

وأضافت المؤسسة "من هنا، نجد أنه من الضروري أن نقدم شكرنا إلى جميع الشخصيات والشركات المحترمة الذين دعموا مؤسسة بارزاني الخيرية مادياً في تنفيذ هذا المشروع".

وشددت على أنه "وفي الوقت ذاته، نفند جميع الأخبار والتصريحات المضللة التي أشاعتها بعض الجهات والإعلام غير المسؤول ونشروها"، مؤكدةً أنه "ولإظهار الحقيقة ولكي يطمئن المشاركون معنا والأوفياء فإننا سنواجههم جميعاً في المحكمة".

وتابعت "أن مؤسسة بارزاني الخيرية تتمتع بثقة أهالي كوردستان والمنظمات الإنسانية الدولية والعالمية".

وأشارت إلى أن هذه الأخبار "لا تؤثر على مكانة المؤسسة الكبيرة في قلوب الناس والمراكز الإنسانية والعالمية، وكذلك تدفع بفرق مؤسسة بارزاني الخيرية إلى مزيد من الإصرار على تقديم خدمات أكثر إلى مواطني إقليم كوردستان الكرماء والإنسانية عموماً".

وختمت المؤسسة "وهنا نؤكد على أن المساعدات الإنسانية لمؤسسة بارزاني الخيرية ستستمر بدعم من محبي الإنسانية والمحسنين، كما اعتبرنا أنفسنا دائماً في خدمة أهالي كوردستان والنازحين واللاجئين".

وتعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطاً في كوردستان، والتي تقدم قدراً كبيراً من المساعدات للنازحين واللاجئين.

وتأسست المؤسسة عام 2005 وتسعى جاهدة لتكريم الميراث العظيم للملا مصطفى البارزاني، زعيم حركة التحرر الكوردية والمؤثر في الأمة الكوردية المعاصرة.