حزمة جديدة بقيمة 500 مليون يورو من المساعدات الأوروبية العسكرية لأوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- في بيان أصدره الخميس، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، موافقة المجلس الأوروبي على منح كييف حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو.

وقال بوريل إنه إضافة لذلك، هناك حزمة 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا. فيما أكدت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأوكرانيا في مواجهة "العدوان غير المبرر" لروسيا.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان: "ترسل التدابير الجديدة اليوم رسالة واضحة في وقت حساس بأننا سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك حاجة إلى ذلك".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أكدت الخميس لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد.

وضم الوفد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونحو 15 مفوضا أوروبيا التقوا أعضاء الحكومة الأوكرانية.

واعتبرت المفوضية الأوروبية هذه الزيارة "رمزا قويا" على دعم التكتل لأوكرانيا "في مواجهة العدوان غير المبرر" من روسيا.