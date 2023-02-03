دعوة لتظاهرات كبرى في ساحة التحرير لتخفيض سعر صرف الدولار

أربيل (كوردستان24)- من المرتقب أن تخرج مظاهرات اليوم الجمعة، احتجاجا على انهيار قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي، وما نجم عنه من غلاء فاحش وارتفاع سعر معظم المواد الغذائية.

وقال مراسل كوردستان24 شفان جباري، ان ناشطين دعوا على منصات التواصل الاجتماعي، المواطنين، الى الخروج في تظاهرات لمطالبة الحكومة بالتدخل لتنظيم سعر صرف الدينار أمام العملة الأمريكية.

وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء خلال الأيام الماضية لمستوى قياسي، تجاوز 175 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي.

وقال مراسلنا إن "تدهور قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق العراقية، تسبب في غضب عارم في الشارع العراقي، ويخشى الناس من أن يواجه العراق، مثل لبنان، انهيارا اقتصاديا".

ويشتكي معظم تجار الجملة في أسواق بغداد من الكساد الذي يضرب الأسواق، حيث أن صعود الدولار أثر بشكل واضح فتسبب بشلل السوق، حيث يأتي الزبون للسوق فيتفاجأ بالأسعار المرتفعة التي زادت 5-6 مرات فلا يشتري شيئا.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن احتياطي "المركزي" من العملات الأجنبية ارتفع إلى 96 مليار دولار بعد أن طلبت الحكومة من البنك اتخاذ خطوات عاجلة لتعويض نقص الدولار في السوق المحلية.