قريلان يكشف ما طلبته أنقرة من "مسلم" ويحذّر الأسد من "خطأ كبير"

أربيل (كوردستان24)- قال عضو الهيئة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني مراد قريلان، ان أنقرة طلبت من الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم في بدايات الصراع السوري، محاربة حكومة دمشق، فيما حذّر الرئيس السوري بشار الأسد، من التقارب مع تركيا.

وقال قريلان في مقابلة متلفزة، ان حزب الإتحاد الديمقراطي كانت له اتصالات مع الدولة التركية في بدايات النزاع السوري، وقد أجرى الرئيس المشترك للحزب صالح مسلم، عدة زيارات الى تركيا.

وكشف قريلان أن "المسؤولين الأتراك طلبوا من مسلم بأن يقوم الكورد بمحاربة نظام الأسد، لكن تم الرفض ولم تتم معاداة الدولة السورية من قبل الكورد، ولو قبلوا قتال الدولة السورية في بدايات الصراع السوري، لأنهار النظام في دمشق".

وتابع "قالو للكورد سيطروا على مدينة القامشلي وعلى المنفذ الحدودي الذي يصل تركيا بسوريا في المدينة، وسوف ندعمكم بكل الدعم اللازم، لكن الكورد رفضوا واختاروا سياسة خاصة بهم".

وحذر مراد قريلان الرئيس السوري بشار الأسد من مغبة الوقوع في "خطأ كبير"، في حال قبول دمشق التقارب مع أنقرة.

وقال قريلان وهو القائد العام لقوات الدفاع الشعبي الكوردستاني، ان " التقارب مع دمشق تكتيك من قبل الرئيس التركي أردوغان بغية الفوز في الانتخابات التركية المقبلة".

واكد قريلان أن من أوصل سوريا الى هذا الوضع هو سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد جمع حوله كافة الجهاديين لمعاداة شعب سوريا، على حد تعبيره.