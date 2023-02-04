مستشار رئيس الوزراء: إجراءات البنك المركزي سترفع من قيمة الدينار العراقي

أربيل (كوردستان 24 ) -أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، 4 شباط أن إجراءات البنك المركزي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع الخزانة الأميركية، مبيناً أن هذه الإجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي قبل ساعات هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية، وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة، وذلك باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم".

وأضاف أن "التعليمات الصادرة تؤشر تحريراً ممنهجاً للتحويل الخارجي من القيود والتعليمات والأعراف المعتمدة سابقاً على حركات ميزان المدفوعات العراقي، ما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع".

وكشف البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، مضامين لقاء محافظه علي العلاق مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون في تركيا.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له اختتم، مساء اليوم، في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون والوفد المرافق له"، لافتاً إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

وأضاف أن "وزارة الخزانة الأميركية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في التأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة".

وتابع أن "وزارة الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة"، مبيناً أنه "جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري".