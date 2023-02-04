انزال طائرة لـ "فلاي بغداد" بعد اندلاع حريق بداخلها وعلى متنها 219 مسافرا

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، 4 شباط عن انزال طائرة لشركة فلاي بغداد بعد اندلاع حريق بداخلها، فيما أشارت الى أنه كان على متنها 219 مسافراً.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مراقبي الملاحة الجوية تمكنوا يوم أمس الجمعة، من إنزال طائرة تابعة لشركة (فلاي بغداد) في مطار بغداد الدولي، وانقاذها من حريق نشب داخل عنبر شحن الطائرة".

وقال مدير عام شركة الملاحة الجوية عباس صبار البيضاني، إن "الطائرة Boeing 737-900ER التابعة لشركة (فلاي بغداد) كانت متوجهة من مطار النجف الدولي صوب المدينة المنورة، وعلى متنها (219) مسافرا وثمانية أفراد من طاقم الرحلة، وبسبب إعلان حالة طوارئ داخل الطائرة، قمنا بالإجراءات المناسبة لغرض إنزالها بأمان في مطار بغداد الدولي".

وأضاف البيضاني بحسب البيان أن "الملاحة الجوية تثني على الجهود الاستثنائية التي بذلها مراقبو وحدة المنطقة والاقتراب ووحدة البرج، إضافة إلى دور قسم اتصالات الطيران في تأمين الاتصال بالطائرة، ومعالجة الحالة بالسرعة المطلوبة"