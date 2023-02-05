طلب نيابي للسوداني يتهم محافظ كركوك باستغلال المنصب والتفرد بالسلطة

أربيل (كوردستان 24 ) - وجهت عضو مجلس النواب العراقي، ساهرة الجبوري، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تشكو فيه فساد محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، وتعديه على الصلاحيات باستغلال المنصب وتفرده بالسلطة وتعيين أقاربه واستحداث مناصب غريبة، داعيةً إلى التدخل الفوري وإيقاف هذه الممارسات.

وقالت ساهرة الجبوري في الكتاب: "نحيطكم علماً بأن محافظ كركوك قام بالتعدي على جميع الصلاحيات والتصرف في المحافظة وكأنه رئيس وزراء في كركوك متجاهلاً كل أسس الديمقراطية شخصيا ديكتاتورية في التعامل مع النواب متجاهلاً قرار مجلس النواب رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ والتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات المادة ثالثا في اعطاء الدور الرقابي للنواب على عمل المحافظة".

وأضافت أن "محافظ كركوك يصر على التفرد بالسلطة مستغلا وضع كركوك القومي والتنافس فيها وقيامه باستغلال وظيفته وإسناد المناصب حصة العرب في كركوك الى من هم يدينون بالولاء له شخصيا فقط بل واستحداث مناصب غربية في كركوك منها رئيس هيئة المستشارين وتعيين ابن خاله المعزول سابقا لقضايا فساد بهذا المنصب وتحويل هذه الهيئة الى مايشبه هيئة الوصايا على كركوك وكأن المدينة ليس فيها نواب عن العرب".

وأشارت إلى كتاب المحافظ في "تعيين شخص بمنصب مدير ناحية العباسي متجاهلاً ترشيحات النواب ومتجاهلاً لجميع القوانين بهذا الموضوع بل أن الشخص المعين هو موظف في وزارة الزراعة فكيف يتم تكليف موظف في وزارة للعمل في مكان آخر وبدرجة عليا بدون موافقة مراجعه".

وطالبت مجلس الوزراء بـ" إجراء اللازم قدر تعلق الأمر بكم وكأن المحافظ جهة أعلى حتى من مجلس الوزراء علماً أن هذا الاستغلال للمنصب ليس الأول من نوعه وقد حاولنا مراراً معه ان يغير من اسلوب التفرد بالسلطة لكن دون جدوى"، مبينةً: "نطلب التدخل الفوري وإيقاف هذا القرار واحالة الموضوع للتحقيق فوراً".