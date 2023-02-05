سیاسة

خالد الدبوني : السوداني يطبق سياسة صحيحة بخصوص سعر صرف الدينار

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد المتحدث بأسم جبة الانقاذ والتنمية خالد الدبوني أن رئيس الوزراء العراقي يطبق سياسة صحيحة بخصوص خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار وإذا ما أستمر على هذا المنهاج سنشهد إرتفاعا في سعر صرف الدينار أمام الدولار .

وتابع الدبوني خلال مشاركته في نشرة أخبار كوردستان 24 : " السوداني يستند على إجراءات صحيحة وهي التفاوض مع الدول ذات العلاقة بقيمة الدولار وخفضه أمام الدينار العراقي ،مشيرا إذا أستمر السوداني على هذه السياسة  مع البنك الدولي الامريكي وعدم مخالفة القوانين الدولية ، فسيعود الدينار الى سعره القديم .

وأضاف ، أن زيارة وزير الخارجية العراقي الى واشنطن فرصة أخرى لمعالجة الازمة الراهنة

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