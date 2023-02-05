سیاسة

رئيس جمهورية العراق يتلقى دعوة رسمية لزيارة الصومال

وأضاف أنه "تم التأكيد على عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بلاده في تعزيزها بمختلف الميادين"
author_image أحمد حاجي
العراق رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد سفير جمهورية الصومال ليبان شيخ محمود

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة بلاده.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم الأحد في قصر بغداد، سفير جمهورية الصومال لدى العراق ليبان شيخ محمود". 

وتابع أن "السفير محمود نقل دعوة رسمية إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة الصومال، فضلاً عن تحياته وشكره لمواقف العراق الإيجابية دائما مع الصومال الشقيق، وتمنيات الرئيس الصومالي بأن يُعاد افتتاح السفارة العراقية في مقاديشو".

وأضاف أنه "تم التأكيد على عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بلاده في تعزيزها بمختلف الميادين".

وأشار إلى أن "الرئيس حمّل السفير الصومالي تحياته إلى الرئيس حسن الشيخ المحمود، وأكد تقديره للعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تطويرها لا سيما في المجالات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية لما فيه مصلحة الشعبين الصومالي والعراقي".

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