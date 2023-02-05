وزارة الدفاع العراقية تعلن توقيف ضابط تلفظ بكلمات غير أخلاقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، توقيف ضابط تلفظ بكلمات غير أخلاقية في مقطع فيديو، فيما أكدت إحالته إلى القضاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "مما لاشك فيه أن البطولة والشجاعة التي اتسم بها الجيش العراقي الباسل كانت وما زالت محط اهتمام وتقدير عاليين لدى الجميع، وأن التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية، إذ تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية وغير قانونية ولاتمت للعمل الأمني العسكري بأية صلة".

وأكدت أن "الجهات المختصة في الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وعملت على إيداعه التوقيف وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وسيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية".