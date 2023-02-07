الاتحاد الأوروبي يقرر إرسال فرق طوارئ ومساعدات إلى تركيا

أربيل (كوردستان 24 ) - انتهى اجتماع 27 من وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بقرار إرسال فرق طوارئ إلى تركيا.

وأعرب وزراء خارجية الدنمارك وسلوفاكيا وكرواتيا عن تعازيهم لمراسل كوردستان 24 اليوم الإثنين 7 شباط 2023 وأكدوا أن دولهم مستعدة لجميع أنواع المساعدة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إن العديد من المنظمات الإنسانية في تركيا بدأت في مساعدة الضحايا.

أما وزير خارجية كرواتيا للشؤون الأوروبية ، أندريه ميتيلكو ، قال إن بلاده تواصل إرسال المساعدات إلى الضحايا إلى جانب الدول الأوروبية.

قال وزير الخارجية السلوفاكي للشؤون الأوروبية ، أندريه ستانوك ، إن بلاده ترحب بالمساعدات المشتركة والجماعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

هذا وضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر شمال كردستان وتركيا يوم الاثنين (6 فبراير 2023).