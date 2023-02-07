تركيا تعلن حصيلة جديدة لعدد ضحايا الزلزال المدمر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد الاثنين إلى 4 آلاف و544 قتيلًا.

جاء ذلك في تصريحات، الثلاثاء، أدلى بها أورهان تتار المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر التابعة لـ "آفاد".

وأوضح تتار أن عدد المصابين بلغ 26 ألفاً و721، وأن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلو متر مربع.

وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مناطق الزلازل بكل الإمكانات المتوفرة.

ونبه تتار المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن المباني المتضررة بسبب احتمالية حدوث هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 5 درجات.

وذكر أن عدد المباني المنهارة بلغ 5 آلاف و775 مبنى، وأن الإدارة تلقت بلاغات بانهيار 11 ألفاً و302 مبنى لم يتم تأكيدها.

وأشار تتار إلى مشاركة 24 ألفاً و443 عنصراً في الخدمة بالمناطق المتضررة من الزلازل.

ولفت إلى تخصيص 10 سفن لنقل الجرحى من المناطق المتضررة، فيما يتم إيصال الاحتياجات الضرورية من مأوى وغذاء إلى المتضررين.

وأوضح أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمحتاجين عبر 1322 خبيراً ومتخصصاً.

والاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​