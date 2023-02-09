السوداني: بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء الإتحادي، محمد شياع السوداني، ان الحكومة العراقية بدأت بخريطة طريق لحل الإشكالات بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية، مؤكدا العمل على معالجة العلاقة بين الطرفين.

وقال السوداني في لقاء مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، بدءاً من تمويل الموازنات السابقة. اصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية وتوجهنا إلى إجراء آخر ضمن القانون وضمن الصلاحيات. نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة.".

وتابع "بعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز، وهذا واحد من أهم الاستحقاقات منذ كتابة الدستور بعد 2003، لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط الإقليم، بل تنتظره كل المحافظات المنتجة للنفط، تريد أن تعرف صلاحياتها وماذا يعود عليها."

وأكد السوداني ان "العمل جار على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل، أكان فيما يتعلَّق بالعوائد النفطية أم بالأوضاع الأمنية على الحدود مع إيران والعراق، من خلال اتفاق سيوقَّع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكوردي".

وأشار الى ان تنظيم داعش لم يعد يشكّل أي مخاطر، لأنَّه لم يعد ممسكاً بالأرض، والقوات العراقية تواصل مطاردةَ فلوله.