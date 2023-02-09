أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 150500 دينار عراقي
100 يورو = 158500 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 177.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 51.00 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3300 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 455.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 400.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 340.000 دينار عراقي