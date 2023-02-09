سیاسة

الرئيس التركي يشكر الرئيس بارزاني

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس مسعود بارزاني وإقليم كوردستان على تعازيهم للشعب التركي وأهالي ضحايا الزلزال الاخير الذي ضرب تركيا، خلال إتصال هاتفي بينهما قبل ظهر اليوم الخميس.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم 9 شباط 2023 في بيان له "في إتصال هاتفي بين الرئيس مسعود بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ظهر اليوم الخميس، شكر الرئيس التركي الرئيس بارزاني واقليم كوردستان، لتضامنهم وتعازيهم للشعب التركي وأهالي ضحايا الزلزال الاخير الذي ضرب تركيا".

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