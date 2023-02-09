عادل: حكومة كوردستان مستمرة بتقديم المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، إن "حكومة الإقليم مستمرة بتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا".

مؤكّداً في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، على أن الإقليم أرسل "30 طبيباً مختصاً، و26 موظفاً طبياً مختصاً، و14 طناً من الأدوية".

وكشف عادل أن "هذا الفريق يعمل لإنقاذ المتضررين من الزلزال في مدينة غازي عنتاب التركية".

إلى ذلك، أشار المتحدث باسم الحكومة إلى، أنه "سيتم فتح حساب مصرفي لمن يرغب من المواطنين بتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال".

وأضاف "حكومة الإقليم مستمرة بتقديم الخدمات من بلديات وكهرباء وتربية".

مؤكداً أنها "تعمل على تحسين الكهرباء وتنفيذ مشاريع لهذا الغرض في العام القادم، كما تعمل على توفير فرص العمل".

في سياقٍ منفصل، قال عادل إن "اجتماعاتنا مستمرة مع بغداد، وسيتم زيارة العاصمة قريباً"، مبيناً "لدينا رؤية وهي الاعتماد على الدستور العراقي".

وزاد "نحن مستمرون بالاجتماعات مع حكومة السوداني، ولدينا نقاط متفقين عليها وأخرى لا "، موضّحاً أن "برنامج السوداني توجد فيه عدة فقرات مهمة منها قانون النفط والغاز".

وجدّد عادل تأكيد على وجود "عدة مواضيع مهمة ستتم مناقشتها مع حكومة بغداد وهي المادة 140 والموازنة و الأمن واتفاقية سنجار وغيرها من المواضيع، ونحن نعمل لكي نصل إلى تفاهم مع الحكومة العراقية".