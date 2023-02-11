حصيلة ضحايا زلزال تركيا تتخطّى 21 ألف قتيل و80 ألف جريح

أربيل (كوردستان 24)- تخطّت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط، 21 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح في تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مؤتمرٍ صحفي اليوم السبت، ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال في وسط البلاد وجنوبها إلى 21.143 وسقوط 80.900 جريح.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل فرق الإنقاذ المحلية والدولية والعربية عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المنهارة في مدنٍ تركية، أبرزها مرعش.

وتُضاعِف فرق الإنقاذ والإغاثة الجهود بحثاً عن ناجين رغم انقضاء أربعة أيام على الزلزال، فيما يزيد البرد الصقيعي من صعوبات الوضع.

وتمكّن 130 عامل إنقاذ أرسلتهم دولة قطر من إخراج صبي في الثانية عشرة حياً من بين الأنقاض بمدينة نورداجي الريفية والواقعة قرب مركز الزلزال في تركيا.

ويتابع السكان- المضطرون إلى المبيت في خيام أو سيارات وهم يبكون- عمل المسعفين الذين يحاولون تحديد مكان ناجين محتملين بواسطة مسيّرات وكاميرات كشف تعمل بالطاقة الحرارية.