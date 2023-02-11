السوداني: الحكومة وأجهزتها ستواجه بحزم كل المهرّبين والمضاربين

أربيل (كوردستان 24)- ناقش رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مستجدات الوضع الاقتصادي في عموم البلاد ومتابعة أسعار صرف الدولار، بعد المصادقة على قرار البنك المركزي بتخفيض السعر الرسمي للدولار.

جاء ذلك خلال ترأسّه الاجتماعٍ الثالث لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، والهيئات والدوائر المالية الحكومية، والضرائب والكمارك فضلاً عن المنافذ الحدودية والبنك المركزي والمعارض التجارية.

وبحث الاجتماع "الآليات المتّبعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في الجوانب المالية، إلى جانب بحث تنفيذ التوجيهات الصادرة في الاجتماع السابق"، بحسب بيانٍ لمكتب السوداني الإعلامي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على" أهمية تواصل عقد هذه الاجتماعات، من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، الذي تعده الحكومة شريكاً أساسياً في تنفيذ برامجها ومشاريعها الاستراتيجية".

وتابع السوداني وفق البيان أن " من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات، رهانه خاسر".

معتبراً أن الحكومة وجميع أجهزتها المختصة "ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين، ومن يعرقل سير الإصلاح ويلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ويؤثر في الوضع المعيشي للمواطنين".