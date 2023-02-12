أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 148750 دينار عراقي

100 يورو = 159000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 178.700 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 79.00 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3300 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2015 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 445.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 390.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 335.000 دينار عراقي