بطلبٍ من العراق.. الأمم المتحدة تحدّد يوماً عالمياً لمكافحة التطرّف العنيف

أربيل (كوردستان 24)- بطلبٍ من العراق، حدّدت الأمم المتحدة الثاني عشر فبراير شباط من كل عام، يوماً عالمياً لمكافحة التطرف العنيف وارتباطه بالإرهاب.

وقالت المنظمة الأممية في بيان رسمي، إن"الأمم المتحدة، أعلنت الثاني عشر من فبراير/ شباط، يوماً عالمياً للاحتفال بمكافحة التطرف العنيف بعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية".

واعتبرت أن ذلك الطلب "يؤكد أن العراق أحد أكبر المتضررين في العالم من التطرف العنيف وارتباطه بالإرهاب".

ووصف منسق الأمم المتحدة في المنطقة، غلام أسكازي، هذا اليوم بأنه "يمثل فرصة لنا للوقوف على خطر التطرف العنيف ونشر التوعية بمخاطره والإجراءات اللازمة لمنعه".

وأضاف "نعمل بدعم الحكومة والشعب العراقي بشكلٍ كامل لتطبيق إجراءات منع التطرف والوقوف على أسبابه ومعالجتها".

وجدّدت الأمم المتحدة تأكيدها على"دعمها للعراق في جهوده لإعادة النازحين إلى مناطقهم والعمل على إعادة دمج العوائل المقيمة في مخيمات النزوح بالمجتمع العراقي مرة أخرى".

معتبرةً ذلك "خطوة حيوية ومهمة لمكافحة التطرف في العراق، والدفع بدور البلاد في مكافحة التطور حول العالم".