الرئيس بارزاني يستقبل سفير اليابان الجديد لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء في صلاح الدين، السفير الياباني الجديد لدى العراق، فوتوشي ماتسوموتو .

وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن تهديدات ومخاطر الإرهاب.

ووجّه الرئيس بارزاني الشكر للسفير الياباني على مساعدته العراق وإقليم كوردستان، متمنياً له الموفقية والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، أبدى السفير الياباني عن تقديره لنضال الشعب الكوردستاني وتضحياته من أجل تحقيق الحرية، معرباً عن رغبة بلاده في ازدهار واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وفي الوقت الذي استعرض فيه مشاريع اليابان الاقتصادية والبنى التحتية في العراق وإقليم كوردستان، دعا السفير الياباني إلى استمرار العلاقات بين بكين وبغداد وأربيل.