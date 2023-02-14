مسرور بارزاني يؤكد أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الخليج

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الثلاثاء 14 شباط (فبراير) 2023، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة التهاني إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة تسلّم عمله الجديد، كما تمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول الخليجية.

هذا ووجّه الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي دعوة إلى حكومة إقليم كوردستان لزيارة الأمانة العامة للمجلس، كذلك جدد التأكيد على رغبة الدول الخليجية في المضي بتوطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان.