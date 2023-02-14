سیاسة

مسرور بارزاني يؤكد أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الخليج

وجّه الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي دعوة إلى حكومة إقليم كوردستان لزيارة الأمانة العامة للمجلس
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني حكومة اقليم كوردستان القمة العالمية للحكومات مجلس التعاون الخليجي دبي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الثلاثاء 14 شباط (فبراير) 2023، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة التهاني إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة تسلّم عمله الجديد، كما تمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول الخليجية.

هذا ووجّه الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي دعوة إلى حكومة إقليم كوردستان لزيارة الأمانة العامة للمجلس، كذلك جدد التأكيد على رغبة الدول الخليجية في المضي بتوطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف